Німеччина передала Україні засоби захисту від зброї масового ураження

Федеральна міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у четверо голосила про новий пакет військової допомоги Україні, спрямований на посилення захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Німеччини.

До пакету допомоги входять деконтамінаційні системи типу HEP70 – шість транспортних засобів, кожен із яких оснащений двома резервуарами для знезаражувальної речовини, а також "значний початковий запас" деконтамінаційних агентів

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Загальна вартість пакету допомоги становить понад 860 тисяч євро. Зазначається, що українські військові пройшли попереднє навчання, щоб користуватися наданими системами, а можливості Бундесверу не будуть зменшені.

"Бундесвер підтримує Україну не тільки важким озброєнням. Тепер я вирішила також передати німецьку зброю із пакету захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Це забезпечить українські Збройні сили необхідною здатністю негайного знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів", – зазначила Ламбрехт.

Напередодні стало відомо, що федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

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В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали проблеми з постачанням.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.