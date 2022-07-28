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Германия передала Украине средства защиты от оружия массового поражения

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 18:49

Федеральное министерство обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг причитало о новом пакете военной помощи Украине, направленном на усиление защиты от ядерного, биологического и химического оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Германии.

В пакет помощи входят деконтаминационные системы типа HEP70 – шесть транспортных средств, каждое из которых оснащено двумя резервуарами для обеззараживающего вещества, а также "значительный начальный запас" деконтаминационных агентов.

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Общая стоимость пакета помощи составляет более 860 тысяч евро. Отмечается, что украинские военные прошли предварительное обучение, чтобы пользоваться предоставленными системами, а возможности Бундесвера не будут уменьшены.

"Бундесвер поддерживает Украину не только тяжелым вооружением. Теперь я решила также передать немецкое оружие из пакета защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Это обеспечит украинские вооруженные силы необходимой способностью немедленного обезвреживания взрывоопасных боеприпасов", - отметила Ламбрехт.

Накануне стало известно, что федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

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В последние недели Берлин не раз критиковали из-за медленных поставок оружия Украине, в частности из-за так называемой схемы кругового обмена. Немецкие чиновники сами признавали проблемы со снабжением.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Темы: ГерманияУкраина
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