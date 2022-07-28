Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС із суботи збільшить імпорт електроенергії з України в 2,5 раза

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 19:27

Оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) у четвер ухвалил рішення із суботи збільшити імпорт електроенергії з України у два з половиною рази.

Як передає "Європейська правда", про це у Facebook повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт", – зазначив він.

За його словами, в ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка "допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні - дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону".

"З початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає", – зазначив Кудрицький.

Раніше ENTSO-E підтвердила наміри збільшити у два рази імпорт електроенергії з України з перспективою збільшення цього показника.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСелектроенергіяУкраїнаімпорт
Головне сьогодні

ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією

ОновленоОкупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

Усі новини...
ЄС
Чорногорія заморозила майно двох росіян згідно з санкціями ЄС
Українська електроенергія дозволить ЄС замістити 5-6 мільярдів кубів газу з Росії
У ЄС підтвердили, що удвічі збільшать імпорт електроенергії з України
Останні новини
05:21
Харків: Росіяни поцілили в будівлю ВНЗ
04:35
ISW: Росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, та навряд чи зможуть взяти місто
03:21
Reuters: РФ змогла захопити Чорнобиль завдяки спецагентам, яких відправила туди ще в 2021 році
02:36
ЗСУ знищили на Херсонщині чотири російські склади боєприпасів
01:41
Військові РФ викрали теплохід, щоб перепливати Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту
01:00
Сумщина: Було 44 "прильоти", росіяни гатили з САУ
00:25
Загинув військовий Гліб Бабіч
23:51
У Ліван зайшло судно із краденим українським ячменем
23:40
Україна може переламати хід війни – WP
23:19
Зеленський збирав Ставку: обговорили забезпечення озброєнням
Усі новини...