Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС с субботы увеличит импорт электроэнергии из Украины в 2,5 раза

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 19:27

Операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) в четверг принял решение с субботы увеличить импорт электроэнергии из Украины в два с половиной раза.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Сегодня ENTSO-E разрешило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт", – отметил он.

Реклама:

По его словам, в ЕС отдают себе отчет роль украинской электроэнергии, которая "помогает заместить токсичный российский газ, а Украине - позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону".

"С начала возобновления экспорта в ЕС, с первых 100 МВт, мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, подтверждающих: экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет", – отметил Кудрицкий.

Ранее ENTSO-E подтвердило намерения увеличить в два раза импорт электроэнергии из Украины с перспективой увеличения этого показателя.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: ЕСэлектроэнергияУкраинаимпорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: