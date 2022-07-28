Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Туреччині вважають, що "зернова угода" наблизить Україну й Росію до миру

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 19:39

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції в четвер висловив сподівання, що угода про розблокування експорту українського зерна морським шляхом може сприяти мирним переговорам України та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За словами Чавушоглу, слідом за "зерновою угодою" необхідно сконцентрувати зусилля на перемир'ї в Україні.

Реклама:

"Досягти цього можна зусиллями не лише МЗС, а й на інших рівнях. Якщо сторони будуть готові до переговорів… Рано чи пізно будь-яка війна закінчується за столом дипломатії. Тому Анкара докладає зусиль до відновлення переговорного процесу. Кожен справедливий мир відповідає інтересам усіх сторін", – сказав він.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що стамбульські домовленості зняли перепони на шляху торгівлі продовольством не лише України, а й Росії.

"Туреччина виступає за безперешкодну реалізацію цих домовленостей. У разі успіху ініціативи сформуються передумови для зміцнення атмосфери довіри між РФ та Україною. Домовленості щодо зерна можуть наблизити сторони до миру", – вважає міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООНЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Читайте також: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ.

Теми: ТуреччиназерноУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: