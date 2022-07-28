У Туреччині вважають, що "зернова угода" наблизить Україну й Росію до миру

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції в четвер висловив сподівання, що угода про розблокування експорту українського зерна морським шляхом може сприяти мирним переговорам України та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За словами Чавушоглу, слідом за "зерновою угодою" необхідно сконцентрувати зусилля на перемир'ї в Україні.

"Досягти цього можна зусиллями не лише МЗС, а й на інших рівнях. Якщо сторони будуть готові до переговорів… Рано чи пізно будь-яка війна закінчується за столом дипломатії. Тому Анкара докладає зусиль до відновлення переговорного процесу. Кожен справедливий мир відповідає інтересам усіх сторін", – сказав він.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що стамбульські домовленості зняли перепони на шляху торгівлі продовольством не лише України, а й Росії.

"Туреччина виступає за безперешкодну реалізацію цих домовленостей. У разі успіху ініціативи сформуються передумови для зміцнення атмосфери довіри між РФ та Україною. Домовленості щодо зерна можуть наблизити сторони до миру", – вважає міністр.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

ВІДЕО ДНЯ

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Читайте також: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ.