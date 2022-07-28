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В Турции считают, что "зерновое соглашение" приблизит Украину и Россию к миру

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 19:39

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в четверг выразил надежду, что соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна морским путем может способствовать мирным переговорам Украины и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По словам Чавушоглу, вслед за "зерновым соглашением" необходимо сконцентрировать усилия на перемирии в Украине.

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"Достичь этого можно усилиями не только МИД, но и на других уровнях. Если стороны будут готовы к переговорам… Рано или поздно любая война заканчивается за столом дипломатии. Поэтому Анкара прикладывает усилия к возобновлению переговорного процесса. Каждый справедливый мир отвечает интересам всех сторон", – сказал он.

Глава МИД Турции отметил, что стамбульские договоренности сняли преграды по пути торговли продовольствием не только Украины, но и России.

"Турция выступает за бесперебойную реализацию этих договоренностей. В случае успеха инициативы, сформируются предпосылки для укрепления атмосферы доверия между РФ и Украиной. Договоренности по зерну могут приблизить стороны к миру", – считает министр.

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Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

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Темы: ТурциязерноУкраинаРосcия
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