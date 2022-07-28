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Молдова продовжила ще на 60 днів надзвичайний стан через війну в Україні

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 19:55

Парламент Молдови в четвер більшістю голосів підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні, кризою в енергетичній сфері та необхідністю подальшого вирішення проблеми біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За продовження надзвичайного стану проголосували 52 депутати правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS). Відлік 60 днів, на які депутати продовжили режим надзвичайного стану, розпочнеться 8 серпня.

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Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця пояснила необхідність продовжити НС війною в Україні та її наслідками: "Логістичні зв'язки порушені. У багатьох країнах зберігається ризик голоду. Ціни на енергоресурси зростають, а економічна ситуація у світі дуже важка… Блокування українських портів торкається нашого імпорту та експорту".

У Блоці комуністів та соціалістів раніше заявили, що відмовляються голосувати за продовження режиму надзвичайного стану, та залишили залу засідання парламенту. За словами віцеголови парламенту соціаліста Влада Батринчі, режим НС негативно позначиться на національній економіці.

Режим надзвичайного стану в Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Його вже кілька разів продовжували. Раніше глава молдовського уряду стверджувала, що надзвичайний стан у Молдові діятиме доти, доки в Україні триває війна, що створює ризики і для республіки.

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Теми: МолдоваУкраїнавійна
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