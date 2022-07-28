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Молдова продлила еще на 60 дней чрезвычайное положение из-за войны в Украине

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 19:55

Парламент Молдовы в четверг большинством голосов поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение в связи с войной в Украине, кризисом в энергетической сфере и необходимостью дальнейшего решения проблемы беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За продолжение чрезвычайного положения проголосовали 52 депутата правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Отсчет 60 дней, на которые депутаты продлили режим чрезвычайного положения, начнется 8 августа.

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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объяснила необходимость продолжить ЧП войной в Украине и ее последствиями: "Логистические связи нарушены. Во многих странах сохраняется риск голода. Цены на энергоресурсы растут, а экономическая ситуация в мире очень тяжелая... Блокирование украинских портов затрагивает наш импорт и экспорт".

В Блоке коммунистов и социалистов ранее заявили, что отказываются голосовать за продление режима чрезвычайного положения и покинули зал заседания парламента. По словам вицеглавы парламента социалиста Влада Батринчи, режим ЧС негативно отразится на национальной экономике.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Его уже несколько раз продолжали. Ранее глава молдавского правительства утверждала, что чрезвычайное положение в Молдове будет действовать до тех пор, пока в Украине идет война, что создает риски и для республики.

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Темы: МолдоваУкраинавойна
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