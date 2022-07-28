Прем'єр Болгарії розповів про вплив Росії в країні та підривну роботу посольства РФ

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков, чий уряд у червні не пережив вотум недовіри, вважає винним у цьому вплив Росії та корупцію.

Про це Петков розповів в інтерв’ю The Times, пише "Європейська правда".

"Ми боролися з корупцією на місцевому рівні, але ми знайшли більшого ворога – вплив Росії. Ми не розуміли, що корупція і вплив Росії в Болгарії – це одне й те саме. Корупція – це найкращий зовнішньополітичний інструмент Москви на Балканах", – вважає болгарський політик.

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Петков висловив побоювання, що на прийдешніх парламентських виборах, які мають відбутися восени після безуспішних спроб сформувати новий уряд, Росія може остаточно усунути його з політики.

Глава уряду Болгарії вважає, що Росія почала активну кампанію проти нього ще у квітні, коли Софія відмовилася платити за російський газ у рублях і натомість знайшла його альтернативні джерела – зокрема в Азербайджані.

"Азербайджанський газ коштував втричі дешевше, ніж газпромівський, але попередній уряд чомусь відмовився від нього. Сказали, що трубопроводу немає, але виявилося, що у нас є конектор, якого достатньо. Хтось домовився заплатити втричі більше. Треба бути надзвичайно дурним або корумпованим, щоб це зробити", – вважає Петков.

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За його словами, під час розслідування в гаражі політтехнолога попереднього уряду Болгарії знайшли новий позашляховик, за який заплатила російська будівельна компанія.

Прокоментував Петков і рішення Болгарії вислати 70 співробітників російського посольства за звинуваченням у шпигунстві.

"Я більш ніж переконаний, що частина із 70 людей, яких ми вислали, активно спілкувалися з депутатами парламенту (Болгарії) та роздавала журналістам готові для публікації статті. (Російська) посол, як підозрювалося, відігравала в цьому активну роль, бо возила політиків на відпочинок до Греції. Усе це – повне втручання у внутрішні справи", – вважає він.

Дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви на початку липня.

Після цього російський посол у Софії Елеонора Митрофанова пред'явила болгарській владі ультиматум скасувати своє рішення, в іншому разі, погрожувала вона, Росія закриє своє посольство в Болгарії.

Прем'єр-міністр Кирило Пєтков відхилив прохання Митрофанової, заявивши, що "ми не дозволимо іноземним дипломатам висувати ультиматуми". Митрофанова заявила, що проситиме московську владу закрити посольство в Болгарії.