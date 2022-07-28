Премьер Болгарии рассказал о влиянии России в стране и подрывной работе посольства РФ

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, чье правительство в июне не пережило вотум недоверия, считает виновным в этом влияние России и коррупцию.

Об этом Петков рассказал в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

"Мы боролись с коррупцией на местном уровне, но мы нашли большего врага – влияние России. Мы не понимали, что коррупция и влияние России в Болгарии – это одно и то же. Коррупция – это лучший внешнеполитический инструмент Москвы на Балканах", – считает болгарский. политик.

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Петков выразил опасение, что на грядущих парламентских выборах, которые должны состояться осенью после безуспешных попыток сформировать новое правительство, Россия может окончательно устранить его из политики.

Глава правительства Болгарии считает, что Россия начала активную кампанию против него еще в апреле, когда София отказалась платить за российский газ в рублях и нашла его альтернативные источники – в частности в Азербайджане.

"Азербайджанский газ стоил втрое дешевле, чем газпромовский, но предыдущее правительство почему-то отказалось от него. Сказали, что трубопровода нет, но оказалось, что у нас есть коннектор, которого достаточно. Кто-то договорился заплатить втрое больше. Надо быть чрезвычайно глупым или коррумпированным, чтобы это сделать", – считает Петков.

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По его словам, в ходе расследования в гараже политтехнолога предыдущего правительства Болгарии обнаружили новый внедорожник, за который заплатила российская строительная компания.

Прокомментировал Петков и решение Болгарии выслать 70 сотрудников российского посольства по обвинению в шпионаже.

"Я более чем убежден, что часть из 70 человек, которых мы выслали, активно общались с депутатами парламента (Болгарии) и раздавала журналистам готовые для публикации статьи. (Русский) посол, как подозревалось, играла в этом активную роль, потому что возила политиков на отдых в Грецию. Все это – полное вмешательство во внутренние дела", – считает он.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в начале июля.

После этого российский посол в Софии Элеонора Митрофанова предъявила болгарским властям ультиматум отменить свое решение, в противном случае, угрожала она, Россия закроет свое посольство в Болгарии.

Премьер-министр Кирилл Петков отклонил просьбу Митрофановой, заявив, что "мы не позволим иностранным дипломатам выдвигать ультиматумы". Митрофанова заявила, что будет просить московские власти закрыть посольство в Болгарии.