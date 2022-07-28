ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією

Синод ПЦУ закликає вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ патріарха Кирила - розкольником із подальшим позбавленням його права посідати патріарший престол.

Джерело: лист Синоду ПЦУ від 27 липня

Дослівно: "Від імені архієреїв нашої церкви та численних жертв війни Росії проти України, яку патріарх Московський відкрито і однозначно публічно схвалює та підтримує, звертаємося до Вашої Всесвятості та предстоятелів помісних православних церков з проханням:

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засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною;

кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні;

позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол".

Деталі: Синод ПЦУ зазначив, що єдиними реальними досягненнями Гундяєва стали "концентрація влади у руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність церкви від російської держави".

Відзначається, що 15 березня було опублікувало декларацію про "русскій мір", під якою підписалося до тисячі православних богословів.

У цій декларації зазначено, що "русскій мір" — це неправославна, єретична доктрина, близька до вчення етнофілетизму.

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Дослівно декларація про "русскій мір": "Ми відкидаємо єресь "русского міра" і ганебні дії російської влади щодо розв’язання війни проти України, яка спричинена цим мерзенним вченням, що не має виправдання — за потурання Російської Православної Церкви, як дії глибоко не-православні, не-християнські".

Деталі: Синод ПЦУ також хоче звернути увагу патріарха Варфоломія на інший єретичний аспект доктрини "русского міра" - йдеться про заперечення прав народів на історичне самовизначення або історичний фаталізм, що властивий доктрині "русского міра" в інтерпретації патріарха Кирила.

Дослівно ПЦУ: "Згідно з міфологічною історичною концепцією Кирила, росіяни, українці та білоруси нібито належать до спільної цивілізації "русского міра" і як такі не мають морального права на подальше історичне самовизначення.

Зроблений у минулому вибір нібито довічно зобов’язує їх бути частиною "русского міра" або ж і російської держави".

Деталі: У ПЦУ вважають, що заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та "русскій мір" є чимось принципово кращим та вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії — українці та білоруси — мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності.

Ця расистська концепція, що ділить народи та держави на "справжні" та "штучні", намагається заперечити право народу України на автокефалію та власне держбуття.