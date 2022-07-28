ПЦУ просит лишить Кирилла престола патриарха, а "русский мир" признать еретической идеологией

Синод ПЦУ призывает вселенского патриарха Варфоломея признать идеологию "русского мира" еретической, а главу РПЦ патриарха Кирилла - раскольником с последующим лишением его права занимать патриарший престол.

Источник: письмо Синода ПЦУ от 27 июля

Дословно: "От имени архиереев нашей церкви и многочисленных жертв войны России против Украины, которую патриарх Московский открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает, обращаемся к Вашей Всесвятости и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой:

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осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической;

квалифицировать действия патриарха Кирилла на канонической территории Александрийского патриархата как схизматические;

лишить Кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол".

Детали: Синод ПЦУ отметил, что единственными реальными достижениями Гундяева стали "концентрация власти в руках одного человека при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость церкви от российского государства".

Отмечается, что 15 марта было опубликовано декларацию о "русском мире", под которой подписалось до тысячи православных богословов.

В этой декларации отмечено, что "русский мир" - это неправославная, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма.

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Дословно декларация о "русском мире": "Мы отвергаем ересь "русского мира" и позорные действия российской власти о решении войны против Украины, вызванной этим гнусным учением, не имеющим оправдания — за попустительство Российской Православной Церкви, как действия глубоко не -православного, не-христианского".

Детали: Синод ПЦУ также хочет обратить внимание патриарха Варфоломея на другой еретический аспект доктрины "русского мира" - речь идет о отрицании прав народов на историческое самоопределение или исторический фатализм, присущий доктрине "русского мира" в интерпретации патриарха Кирилла.

Дословно ПЦУ: "Согласно мифологической исторической концепции Кирилла, россияне, украинцы и белорусы якобы принадлежат к общей цивилизации "русского мира" и как таковые не имеют морального права на дальнейшее историческое самоопределение.

Сделанный в прошлом выбор якобы пожизненно обязывает их быть частью русского мира или же и российского государства.

Детали: В ПЦУ считают, что отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теории, согласно которой Россия и "русский мир" являются чем-то принципиально лучше и выше других народов, а исторические соседи России — украинцы и белорусы имеют право на существование и будущее исключительно как часть российской действительности.

Эта расистская концепция, разделяющая народы и государства на "настоящие" и "искусственные", пытается отрицать право народа Украины на автокефалию и собственное госбытие.