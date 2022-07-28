Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПЦУ просит лишить Кирилла престола патриарха, а "русский мир" признать еретической идеологией

Алена МазуренкоЧетверг, 28 июля 2022, 22:33
ПЦУ просит лишить Кирилла престола патриарха, а русский мир признать еретической идеологией
ФОТО: GETTY IMAGES

Синод ПЦУ призывает вселенского патриарха Варфоломея признать идеологию "русского мира" еретической, а главу РПЦ патриарха Кирилла - раскольником с последующим лишением его права занимать патриарший престол.

Источник: письмо Синода ПЦУ от 27 июля

Дословно: "От имени архиереев нашей церкви и многочисленных жертв войны России против Украины, которую патриарх Московский открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает, обращаемся к Вашей Всесвятости и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой:

Реклама:
  • осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической;
  • квалифицировать действия патриарха Кирилла на канонической территории Александрийского патриархата как схизматические;
  • лишить Кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол".

Детали: Синод ПЦУ отметил, что единственными реальными достижениями Гундяева стали "концентрация власти в руках одного человека при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость церкви от российского государства".

Отмечается, что 15 марта было опубликовано декларацию о "русском мире", под которой подписалось до тысячи православных богословов.

В этой декларации отмечено, что "русский мир" - это неправославная, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно декларация о "русском мире": "Мы отвергаем ересь "русского мира" и позорные действия российской власти о решении войны против Украины, вызванной этим гнусным учением, не имеющим оправдания — за попустительство Российской Православной Церкви, как действия глубоко не -православного, не-христианского".

Детали: Синод ПЦУ также хочет обратить внимание патриарха Варфоломея на другой еретический аспект доктрины "русского мира" - речь идет о отрицании прав народов на историческое самоопределение или исторический фатализм, присущий доктрине "русского мира" в интерпретации патриарха Кирилла.

Дословно ПЦУ: "Согласно мифологической исторической концепции Кирилла, россияне, украинцы и белорусы якобы принадлежат к общей цивилизации "русского мира" и как таковые не имеют морального права на дальнейшее историческое самоопределение.

Сделанный в прошлом выбор якобы пожизненно обязывает их быть частью русского мира или же и российского государства.

Детали: В ПЦУ считают, что отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теории, согласно которой Россия и "русский мир" являются чем-то принципиально лучше и выше других народов, а исторические соседи России — украинцы и белорусы имеют право на существование и будущее исключительно как часть российской действительности.

Эта расистская концепция, разделяющая народы и государства на "настоящие" и "искусственные", пытается отрицать право народа Украины на автокефалию и собственное госбытие.

Темы: Православная Церковь Украиныцерковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Православная Церковь Украины
Митрополит ПЦУ сказал, что "власть придумывает войну", в церкви назвали это ошибкой
ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: