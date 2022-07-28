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Посли G7 привітали призначення нового керівника САП

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 22:15

Посли країн Групи семи у спільній заяві привітали призначення обраного за конкурсом нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Відповідну заяву посли опублікували у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Посли G7 вітають нинішнє призначення Олександра Клименка головою САП генеральним прокурором Костіним. Президент Володимир Зеленський уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору. Це прорив у тому, щоб українська антикорупційна архітектура була здатною виконувати свою роботу", - зазначили посли.

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Вони зауважують, що далі важливо забезпечити, аби САП мала усі необхідні ресурси й інституційну незалежність, необхідні для боротьби з топ-корупцією. 

Раніше призначення Олександра Клименка окремо привітали посли США, Британії та ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що призначенням глави САП Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України. Раніше він називав це "технічно найпростішою" з рекомендацій ЄС.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс на посаду керівника НАБУ.

Теми: Антикорупційна прокуратураG7
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