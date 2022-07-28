Послы G7 приветствовали назначение нового руководителя САП

Послы стран Группы семи в совместном заявлении приветствовали назначение избранного по конкурсу нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Соответствующее заявление послы опубликовали в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют сегодняшнее назначение Александра Клименко главой САП генеральным прокурором Костиным. Президент Владимир Зеленский сделал возможным это долгожданное положительное завершение процедуры отбора. Это прорыв в том, чтобы украинская антикоррупционная архитектура была способна выполнять свою работу", - отметили послы.

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#G7 Ambassadors welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as Head of SAPO by Prosecutor General Kostin today. @ZelenskyyUa has made possible this long-awaited, positive conclusion to the selection procedure. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 28, 2022

Они отмечают, что дальше важно обеспечить, чтобы у САП были все необходимые ресурсы и институциональная независимость, необходимые для борьбы с топ-коррупцией.

Ранее назначение Александра Клименко отдельно поприветствовали послы США, Британии и ЕС.

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Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что назначением главы САП Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии, привязанную к кандидатскому статусу Украины. Ранее он называл её "технически самой простой" из рекомендаций ЕС.

Как известно, для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина должна была завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс на должность руководителя НАБУ.