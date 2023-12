Послы G7 приветствовали назначение нового руководителя САП

Послы стран Группы семи в совместном заявлении приветствовали назначение избранного по конкурсу нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Соответствующее заявление послы опубликовали в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют сегодняшнее назначение Александра Клименко главой САП генеральным прокурором Костиным. Президент Владимир Зеленский сделал возможным это долгожданное положительное завершение процедуры отбора. Это прорыв в том, чтобы украинская антикоррупционная архитектура была способна выполнять свою работу", - отметили послы.

#G7 Ambassadors welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as Head of SAPO by Prosecutor General Kostin today. @ZelenskyyUa has made possible this long-awaited, positive conclusion to the selection procedure. 1/2