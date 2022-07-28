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Послы G7 приветствовали назначение нового руководителя САП

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 22:15

Послы стран Группы семи в совместном заявлении приветствовали назначение избранного по конкурсу нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Соответствующее заявление послы опубликовали в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют сегодняшнее назначение Александра Клименко главой САП  генеральным прокурором Костиным. Президент Владимир Зеленский сделал возможным это долгожданное положительное завершение процедуры отбора. Это прорыв в том, чтобы украинская антикоррупционная архитектура была способна выполнять свою работу", - отметили послы.

Они отмечают, что дальше важно обеспечить, чтобы у САП были все необходимые ресурсы и институциональная независимость, необходимые для борьбы с топ-коррупцией.

Ранее назначение Александра Клименко отдельно поприветствовали послы США, Британии и ЕС.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что назначением главы САП Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии, привязанную к кандидатскому статусу Украины. Ранее он называл её "технически самой простой" из рекомендаций ЕС.

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Как известно, для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина должна была завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс на должность руководителя НАБУ.

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Темы: Антикоррупционная прокуратураG7
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