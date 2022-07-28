Представник італійських правих, схоже, обговорював з посольством РФ розвал урядової коаліції

В Італії розгорівся черговий політичний скандал після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про те, що ультраправа партія "Ліга" вела переговори з посольством Росії в країні можливість виходу з коаліції та її розвалу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Газета La Stampa у середу опублікувала матеріал, згідно з яким радник лідера "Ліги" з міжнародних відносин Антоніо Капуано зустрічався 27 і 28 травня зі співробітником посольства Росії в Італії Олєгом Костюковим.

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Посилаючись на дані італійських спецслужб, видання стверджує, що Капуано обговорював із Костюковим можливість розвалу урядової коаліції, до складу якої входила "Ліга". Сталося це якраз тоді, коли партія, а також "Рух 5 зірок" виступили проти надання Україні військової допомоги.

Ба більше, La Stampa стверджує, що саме згаданий Костюков був відповідальний за зірвану поїздку лідера "Ліги" Маттео Сальвіні до Москви, де той нібито мав домовлятися про мир. Зокрема співробітник посольства РФ купив італійському політику квитки на літак.

У четвер Сальвіні прокоментував матеріал, фактично підтвердивши, що переговори між його радником і співробітником посольства РФ справді відбулися.

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"Міжнародна політика незалежна від урядів, ми є гордими союзниками вільних демократичних країн Заходу. Це не означає небажання мати гарні відносини з Путіним… Звісно, на відміну від деяких інших войовничих країни Європи, я віддаю перевагу Італії, яка веде діалог і посередництво", – заявив Сальвіні в етері Radio 24.

Пізніше лідер "Ліги" узагалі заявив про "заперечення інституцій" та "фейкові новини", коментуючи припущення, що урядова криза в Італії могла бути викликана Росією.

Політичні сили Італії розділилися в оцінці матеріалу La Stampa, але всі вимагають пояснень того, що саме радник Сальвіні обговорював з посольством РФ.

Так, лідерка нині найпопулярнішої в опитуваннях партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні заявила, що "не збентежена" розслідуванням. "Італія на боці Заходу. Ми на боці наших союзників… Самими "якщо" про серйозні речі не говорять. Вимога перевірити інформацію є виправданою", – заявила вона.

За даними останніх соцопитувань, "Брати Італії" здобувають 23% голосів на прийдешніх виборах, тоді як "Ліга" – 13-14%, а "Вперед, Італіє!" – близько 8%. Блок правих партій, за прогнозами, зможе самостійно сформувати коаліційний уряд, який, імовірно, очолить лідерка "Братів" Мелоні.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, який через розкол у питанні підтримки Україні вийшов з "Руху 5 зірок", заявив, що Сальвіні має пояснити свої відносини з Росією, "а особлива увага має бути звернена на вплив Росії на передвиборчу кампанію".

Нагадаємо, коаліційний уряд Маріо Драгі опинився на межі розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Зрештою минулого четверга президент Італії Серджо Матарелла підписав указ про розпуск парламенту. Перед тим він з другого разу прийняв відставку прем'єра Драгі.

Дострокові вибори до парламенту Італії відбудуться 25 вересня.

Про політичну кризу в Італії більше читайте тут: Чому проукраїнський прем’єр Італії пішов у відставку та хто зараз бореться за його посаду.