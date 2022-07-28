Представитель итальянских правых, похоже, обсуждал с посольством РФ развал правительственной коалиции

В Италии разгорелся очередной политический скандал, после того как в СМИ появилась информация о том, что ультраправая партия "Лига" вела переговоры с посольством России в стране возможность выхода из коалиции и ее развала.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Газета La Stampa в среду опубликовала материал, согласно которому советник лидера "Лиги" по международным отношениям Антонио Капуано встречался 27 и 28 мая с сотрудником посольства России в Италии Олегом Костюковым.

Ссылаясь на данные итальянских спецслужб, издание утверждает, что Капуано обсуждал с Костюковым возможность развала правительственной коалиции, в состав которой входила "Лига". Произошло это как раз тогда, когда партия, а также "Движение 5 звезд" выступили против предоставления Украине военной помощи.

Более того, La Stampa утверждает, что именно упомянутый Костюков был ответственен за сорванную поездку лидера "Лиги" Маттео Сальвини в Москву, где тот якобы должен был договариваться о мире. В частности, сотрудник посольства РФ купил итальянскому политику билеты на самолет.

В четверг Сальвини прокомментировал материал, фактически подтвердив, что переговоры между его советником и сотрудником посольства РФ действительно состоялись.

"Международная политика независима от правительств, мы являемся гордыми союзниками свободных демократических стран Запада. Это не означает нежелания иметь хорошие отношения с Путиным… Конечно, в отличие от некоторых других воинственных стран Европы, я предпочитаю Италию, ведущую диалог и посредничество", – заявил Сальвини в эфире Radio 24.

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Позже лидер "Лиги" вообще заявил о "отрицании институтов" и "фейковых новостях", комментируя предположение, что правительственный кризис в Италии мог быть вызван Россией.

Политические силы Италии разделились в оценке материала La Stampa, но все требуют объяснения того, что именно советник Сальвини обсуждал с посольством РФ.

Так, лидер ныне самой популярной в опросах партии "Братья Италии" Джорджия Мелони заявила, что "не смущена" расследованием. "Италия на стороне Запада. Мы на стороне наших союзников… Самыми "если" о серьезных вещах не говорят. Требование проверить информацию оправдано", – заявила она.

По данным последних соцопросов, "Братья Италии" получают 23% голосов на предстоящих выборах, тогда как "Лига" – 13-14%, а "Вперед, Италия!" – около 8%. Блок правых партий, по прогнозам, сможет самостоятельно сформировать коалиционное правительство, которое, вероятно, возглавит лидер "Братьев" Мелони.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который из-за раскола в вопросе поддержки Украины вышел из "Движения 5 звезд", заявил, что Сальвини должен объяснить свои отношения с Россией, "а особое внимание должно быть обращено на влияние России на предвыборную кампанию".

Напомним, коалиционное правительство Марио Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

В прошлый четверг президент Италии Серджо Матарелла подписал декрет о роспуске парламента. Перед тем он со второго раза принял отставку премьера Драги.

Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября.

О политическом кризисе в Италии больше читайте здесь: Почему проукраинский премьер Италии ушел в отставку и кто сейчас борется за его должность.