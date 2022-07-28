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Зеленський збирав Ставку: обговорили забезпечення озброєнням

Альона Мазуренко Четвер, 28 липня 2022, 23:19
Зеленський збирав Ставку: обговорили забезпечення озброєнням
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив із Ставкою верховного головнокомандувача військове забезпечення українських захисників. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули чотири питання.

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З того, що можна сказати зараз публічно, проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був введений в дію 24-го лютого".

Деталі: Зеленський подякував сенаторам США, які схвалили резолюцію, яка закликає визнати Росію державою – спонсором тероризму.

За словами президента, ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія: "Це потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США".

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Відтак, лише за першу половину доби 28 липня лише у Києві було чотири повітряні тривоги: "Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі".

Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні силизброя
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