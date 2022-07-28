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Зеленский собирал Ставку: обсудили обеспечение вооружением

Мазуренко Алена Четверг, 28 июля 2022, 23:19
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обсудил со Ставкой верховного главнокомандующего военное снабжение украинских защитников.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели четыре вопроса.

Из того, что можно сказать сейчас публично, проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения Плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля".

Детали: Зеленский поблагодарил сенаторов США, которые одобрили резолюцию, призывающую признать Россию государством – спонсором терроризма.

По словам президента, никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия: "Это нуждается в юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности в США".

Следовательно, только за первую половину суток 28 июля только в Киеве было четыре воздушных тревоги: "Российская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию стратегически бессмысленных и жестоких штурмов на Донбассе".

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силыоружие
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