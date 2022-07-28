У Ліван зайшло судно із краденим українським ячменем

Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

Джерело: пресслужба посольства у Лівані

Дослівно: "Посол звернув увагу президента на факт заходження 27.07.2022 у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій.

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Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах.

Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам".

Деталі: 28-го липня посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівана Мішелем Ауном.

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Посол обговорив із президентом Лівану питання постачання української пшениці на ліванський ринок.

Підкреслено, що, незважаючи на воєнні дії з боку РФ, Україна продовжуватиме бути надійним партнером і забезпечуватиме продовольчу безпеку.