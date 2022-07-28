Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ліван зайшло судно із краденим українським ячменем

Мазуренко Альона Четвер, 28 липня 2022, 23:51
фото: pixabay

Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України. 

Джерело: пресслужба посольства у Лівані

Дослівно: "Посол звернув увагу президента на факт заходження 27.07.2022 у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій.

Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах.

Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам".

Деталі: 28-го липня посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівана Мішелем Ауном.

Посол обговорив із президентом Лівану питання постачання української пшениці на ліванський ринок.

ВІДЕО ДНЯ

Підкреслено, що, незважаючи на воєнні дії з боку РФ, Україна продовжуватиме бути надійним партнером і забезпечуватиме продовольчу безпеку. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: зерноУкраїнаокупація
Головне сьогодні

фото, відеоЗСУ висадили у повітря російські склади в Іловайську та Брилівці – СтратКом

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ в напрямку Авдіївки

ISW: Росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, та навряд чи зможуть взяти місто

Військові РФ викрали теплохід, щоб перепливати Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту

ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією

ОновленоОкупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Усі новини...
зерно
Економічні новини 28 липня: Україна нарощує експорт електроенергії, Єгипет скасував контракти на пшеницю
У Туреччині вважають, що "зернова угода" наблизить Україну й Росію до миру
Єгипет скасував контракти на українське зерно, підписані ще до війни – Reuters
Останні новини
10:28
відеоУ Брянській області скаржаться на новий "обстріл", руйнувань та жертв немає
10:19
Обсяг готівки в обігу з квітня зменшився на 11 мільярдів – НБУ
10:16
В Молдову не пустили Кіркорова, який нібито їхав свідчити у справі помічниці "крадія мільярда"
10:04
Росіяни обстріляли касетними снарядами Миколаїв: є постраждалі
09:56
Оператор "Сахаліна-2" хоче, аби клієнти платили за газ через російський банк – Bloomberg
09:41
ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів – Генштаб
09:40
Регіони: окупанти обстріляли Слов’янськ та Покровськ, є поранені
09:29
Виробник продуктів харчування Kraft Heinz скорочує присутність на ринку РФ – ЗМІ
09:16
На Одещині підірвалося гідрографічне судно, обійшлося без жертв - ОК "Південь"
09:08
Побачення на благо ЗСУ: стартувала друга хвиля аукціону зустрічей ZSU Meet
Усі новини...