В Ливан зашло судно с ворованным украинским ячменем

Посол Украины сообщил президенту Ливана, что 27 июля в порт Триполи зашло сирийское судно, загруженное ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.

Источник: пресс-служба посольства в Ливане

Дословно: "Посол обратил внимание президента на факт прибытия 27.07.2022 в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий.

Выражена просьба принять меры по выяснению обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах.

Также было подчеркнуто, что указанный факт может причинить вред двусторонним отношениям".

Детали: 28 июля посол Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Посол обсудил с президентом Ливана вопросы поставок украинской пшеницы на ливанский рынок.

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Подчеркнуто, что, несмотря на военные действия со стороны РФ, Украина будет продолжать быть надежным партнером и обеспечивать продовольственную безопасность.