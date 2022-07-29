Загинув військовий Гліб Бабіч

Загинув воїн, волонтер і поет Гліб Бабіч.

Джерело: п'ятий президент Петро Порошенко

Дослівно: "Гліб Бабіч — воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї — вбий за неї!" — це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому — шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже.

Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо".

Нагадаємо: Гліб Бабіч очолював ГО "Республіка. Брати по Зброї".