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Погиб военный Глеб Бабич

Пятница, 29 июля 2022, 00:25
Погиб военный Глеб Бабич
ФОТО: rbpz.com.ua

Погиб воин, волонтер и поэт Глеб Бабич.

Источник: пятый президент Петр Порошенко

Дословно: "Глеб Бабич - воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее - убей за нее!" - это также его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности - шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось. б, береженого и Бог бережет.

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Поэтому весть о гибели Глеба разорвала вечернюю тишину, как гром — ясное небо".

Напомним: Глеб Бабич возглавлял ОО "Республика. Братья по Оружию".

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Темы: война
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