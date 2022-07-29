Погиб военный Глеб Бабич

Погиб воин, волонтер и поэт Глеб Бабич.

Источник: пятый президент Петр Порошенко

Дословно: "Глеб Бабич - воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее - убей за нее!" - это также его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности - шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось. б, береженого и Бог бережет.

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Поэтому весть о гибели Глеба разорвала вечернюю тишину, как гром — ясное небо".

Напомним: Глеб Бабич возглавлял ОО "Республика. Братья по Оружию".