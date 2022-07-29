ЗСУ знищили на Херсонщині чотири російські склади боєприпасів

ЗСУ знищили в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини чотири склади боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що також ліквідовані 36 росіян, три танки, три гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", чотири одиниці броньованої та сім – автомобільної техніки.

Авіація завдала сім ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – чотири, по зосередженню ворожої сили та техніки – три.