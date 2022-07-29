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ЗСУ знищили на Херсонщині чотири російські склади боєприпасів

Анастасія КалатурП'ятниця, 29 липня 2022, 02:36
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини  чотири  склади боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що також ліквідовані 36 росіян, три танки, три  гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", чотири  одиниці броньованої та сім – автомобільної техніки.

Авіація завдала сім ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – чотири, по зосередженню ворожої сили та техніки – три.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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