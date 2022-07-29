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ВСУ уничтожили в Херсонской области четыре российских склада боеприпасов

Анастасия КалатурПятница, 29 июля 2022, 02:36
ВСУ уничтожили в Херсонской области четыре российских склада боеприпасов
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины четыре склады боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что также ликвидированы 36 россиян, три танка, три гаубицы "Мста-Б", радиолокационная станция "Зоопарк-1", четыре единицы бронированной и семь – автомобильной техники.

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Авиация нанесла семь ударов по врагу, из них по опорным пунктам – четыре, по сосредоточению вражеской силы и технике – три.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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