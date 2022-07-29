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Харків: Росіяни поцілили в будівлю ВНЗ в центрі міста

Анастасія КалатурП'ятниця, 29 липня 2022, 05:21
Харків: Росіяни поцілили в будівлю ВНЗ в центрі міста
ФОТО: GETTY

У Харкові було два російські "прильоти" в центральній частині міста, зокрема  до будівлі одного із вищих навчальних закладів.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Дослівно: "О 4:09 дві "приходи". Обидва до центральної частини міста.

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В одному випадку потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку "приліт" до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.

Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає".

Теми: ХарківвійнаРосія
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