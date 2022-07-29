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Харьков: Россияне попали в здание ВУЗа в центре города

Анастасия КалатурПятница, 29 июля 2022, 05:21
Харьков: Россияне попали в здание ВУЗа в центре города
ФОТО: GETTY

В Харькове было два российских "прилета" в центральной части города, в частности, в здание  одного из высших учебных заведений.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Дословно: "В 4:09 два "прихода". Оба в центральную часть города.

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В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" в здание одного из высших учебных заведений Харькова.

Пока информации о пострадавших или погибших нет".

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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