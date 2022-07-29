Поліція відкрила понад 300 справ щодо шахрайства з гуманітаркою

Поліція відкрила 320 кримінальних проваджень щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою.

Джерело: очільник Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телебачення, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: 43 особи отримали підозри, кілька справ направлені до суду.

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Мова йде про зловживання з допомогою як на потреби ЗСУ, так і для переселенців. Зокрема у Львівській області поліція пред’явила підозру ділкам, які намагалися реалізувати військову амуніцію через магазини та ринки. Як зазначається, на Дніпропетровщині гумдопомогу, яка надходила для переселенців, намагалися продавати, і лише доведена сума у цьому випадку становить 1,3 млн грн. На Рівненщині зловмисники продавали автівки, які надійшли як благодійна допомога. Одна з тернопільських благодійних організацій привласнила майже 2 млн грн, які пожертвували громадяни.