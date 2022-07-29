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Полиция открыла более 300 дел по мошенничеству с гуманитаркой

Анастасия КалатурПятница, 29 июля 2022, 06:20
Полиция открыла более 300 дел по мошенничеству с гуманитаркой
ФОТО: GETTY

Полиция открыла 320 уголовных производств по мошенничеству и злоупотреблениям с гуманитарной помощью.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире телевидения, которого цитирует "Укринформ"

Детали:  43 человека получили подозрения, несколько дел направлены в суд.

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Речь идет о злоупотреблениях с помощью как на нужды ВСУ, так и для переселенцев. В частности, во Львовской области полиция предъявила подозрение дельцам, которые пытались реализовать военную амуницию через магазины и рынки. Как отмечается, на Днепропетровщине  гумпомощь, которая поступала для переселенцев, пытались продавать, и только доказанная сумма в этом случае составляет 1,3 млн грн. В Ровенской области злоумышленники продавали автомобили, которые поступили как благотворительная помощь. Одна из тернопольских благотворительных организаций присвоила почти 2 млн грн, которые пожертвовали граждане.

Темы: полициягуманитаркавойна
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