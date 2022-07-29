Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция открыла более 300 дел по мошенничеству с гуманитаркой

Анастасия КалатурПятница, 29 июля 2022, 06:20
ФОТО: GETTY

Полиция открыла 320 уголовных производств по мошенничеству и злоупотреблениям с гуманитарной помощью.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире телевидения, которого цитирует "Укринформ"

Детали:  43 человека получили подозрения, несколько дел направлены в суд.

Речь идет о злоупотреблениях с помощью как на нужды ВСУ, так и для переселенцев. В частности, во Львовской области полиция предъявила подозрение дельцам, которые пытались реализовать военную амуницию через магазины и рынки. Как отмечается, на Днепропетровщине  гумпомощь, которая поступала для переселенцев, пытались продавать, и только доказанная сумма в этом случае составляет 1,3 млн грн. В Ровенской области злоумышленники продавали автомобили, которые поступили как благотворительная помощь. Одна из тернопольских благотворительных организаций присвоила почти 2 млн грн, которые пожертвовали граждане.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: полициягуманитаркавойна
Главное сегодня

аудиоПерехваты СБУ: россияне сами устроили взрыв в колонии Еленовки

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72

Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно

Рада постановила, что родственников погибших на войне с Россией не будут призывать во время мобилизации

Генштаб ВСУ: Россия ударила по Еленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных

Пытки оккупантами военного ВСУ: омбудсмен заявил о военном преступлении

Все новости...
полиция
В Україні арештували активів компаній РФ і Білорусі майже на 40 мільярдів – Нацполіція
Полиция просит родственников пропавших без вести сдать образцы ДНК
На оккупированных россиянами территориях фиксируют рост преступности – полиция
Последние новости
17:02
аудиоПерехваты СБУ: россияне сами устроили взрыв в колонии Еленовки
17:01
В МВД сообщили, сколько украинских детей депортировали в Россию
17:00
Как удержать, бюджет, курс и инфляцию – бывший член Совета НБУ
16:41
Эстония в августе предложит ЕС ограничить въезд россиян
16:40
В Николаеве рассказали о состоянии пострадавших после утреннего обстрела
16:29
Эпифаний – об убийствах в Оленовке: Россиян ждет Гаага и новый Нюрнберг
16:23
Руководство производителя ракет "Калибр" в полном составе не попало под санкции
16:06
фотоГермания готовится передать Украине 16 мостовых танков
15:55
Рада выделила "Нафтогазу" более 111 миллиардов для компенсации разницы тарифов
15:50
Оккупанты взимают плату с херсонцев за переправу через Днепр – ОГА
Все новости...