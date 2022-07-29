Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ в напрямку Авдіївки

Росіяни намагалися наступати в районі Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, але зазнали втрат та відійшли.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.

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Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом.

Ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому росіяни завдали ударів із ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Тривають заходи інженерного обладнання позицій.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіївка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

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На Слов’янському напрямку були обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам’янське. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснюють обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаударів неподалік Соледара та Веселої Долини.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни відбили. Противник намагається вести наступ в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку були обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Токарєве, Кар’єрне, Осокорівка, Благодатне, Кобзарці, Червона Долина, Лепетиха, Андріївка, Велике Артакове, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Мирне, Широке, Прибузьке, Луч, Посад-Покровське, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське та Олександрівка. Ворог завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Білогірки та Потьомкиного.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".