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Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеское наступление в направлении Авдеевки

Анастасия КалатурПятница, 29 июля 2022, 07:14
ФОТО: GETTY

Россияне пытались наступать в районе Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки, но понесли потери и отошли.

Источник: Генштаб

Детали: На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар  неподалеку от Новоандреевки.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением.

Ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем россияне нанесли удары из ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования позиций.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Руськие Тишки, Петровка, Безруки, Борщева, Старый Салтов и Коробочкино. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении были обстрелы в районах Курульки, Дибровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.

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На Краматорском направлении активных действий со стороны неприятеля не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спирное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спирного.

На Бахмутском направлении россияне совершают обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцева и Вершины. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья наши воины отразили. Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении были обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Великое Артаково, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Мирное, Широкое, Прибужское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка. Враг нанес авиаудары вблизи Большого Артакова, Белогорки и Потемкиного.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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Темы: войнаРосcия
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