Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Росія залучає "вагнерівців" через нестачу своєї піхоти

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 08:06

Британська розвідка стверджує, що російському Міноборони бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії "Вагнер" до широкомасштабної війни в Україні, хоча досі вони виконували інші місії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, з березня російська приватна військова компанія "Вагнер" працює на сході України у координації з російськими військовими.

"Ймовірно, "Вагнеру" було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності" - йдеться в огляді.

В Міноборони Британії наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

"Роль "Вагнера", ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни" - йдеться в огляді.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка зазначала, що з 2014 року Росія докладала значні зусилля для забезпечення впливу в Африці, причому група "Вагнера" часто використовувалась як один із улюблених інструментів впливу в регіоні.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаВагнер
Головне сьогодні

У Туреччині заявили, що поки не розглядають співпрацю з РФ щодо виробництва Bayraktar

аудіоПерехоплення СБУ: росіяни самі влаштували вибух у колонії Оленівки

Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72

Зеленський приїхав в Одесу: Ми готові вивозити зерно

Рада ухвалила, що родичів загиблих на війні з Росією не призиватимуть під час мобілізації

Генштаб ЗСУ: Росіяни вдарили по Оленівці, щоб приховати тортури і розстріли полонених

Усі новини...
війна
Росіяни обстріляли десятками снарядів житловий квартал Нікополя
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ в напрямку Авдіївки
Поліція відкрила понад 300 справ щодо шахрайства з гуманітаркою
Останні новини
18:35
ЗСУ знешкодили розвідгрупу РФ на Слов’янському напрямку – зведення Генштабу
18:22
Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн, єврейські організації розкритикували торги
18:19
Будь сміливий, як Буча: "Антонов" присвоїв своїм літакам імена українських міст-героїв
18:15
Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини
18:04
Церкву у Кропивницькому звинувачують у відмові прихистити дітей в укритті під час тривоги
18:04
Програма "5-7-9": банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів
17:58
Теракт в Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина – розвідка
17:52
Російські дипломати поскаржились на блокування банківського рахунку у Швейцарії
17:34
Мережі АЗС повертають програми лояльності: для учасників став доступний "повний бак"
17:31
фото, доповнено від 14:53Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: 2 загиблих і 5 поранених
Усі новини...