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Британська розвідка: Росія залучає "вагнерівців" через нестачу своєї піхоти

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 08:06

Британська розвідка стверджує, що російському Міноборони бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії "Вагнер" до широкомасштабної війни в Україні, хоча досі вони виконували інші місії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, з березня російська приватна військова компанія "Вагнер" працює на сході України у координації з російськими військовими.

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"Ймовірно, "Вагнеру" було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності" - йдеться в огляді.

В Міноборони Британії наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

"Роль "Вагнера", ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни" - йдеться в огляді.

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В одному з попередніх оглядів британська розвідка зазначала, що з 2014 року Росія докладала значні зусилля для забезпечення впливу в Африці, причому група "Вагнера" часто використовувалась як один із улюблених інструментів впливу в регіоні.

Теми: війнаВагнер
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