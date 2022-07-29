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Британская разведка: Россия привлекает "вагнеровцев" из-за нехватки своей пехоты

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 08:06

Британская разведка утверждает, что российскому Минобороны не хватает пехоты, поэтому активно привлекает наемников частной военной компании "Вагнер" к широкомасштабной войне в Украине, хотя до сих пор они выполняли другие миссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Как отмечается, с марта российская частная военная компания "Вагнер" работает на востоке Украины в координации с российскими военными.

"Вероятно, "Вагнеру" была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, подобно обычным армейским подразделениям. Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности", - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии подчеркивают, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством.

"Роль "Вагнера", вероятно, изменилась из-за того, что российскому Минобороны не хватает боевой пехоты, однако вряд ли сил "Вагнера" ​​будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны" - говорится в обзоре.

В одном из предварительных обзоров британская разведка отмечала, что с 2014 года Россия прилагала значительные усилия по обеспечению влияния в Африке, причем группа "Вагнера" ​​часто использовалась как один из любимых инструментов влияния в регионе.

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Темы: войнаВагнер
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