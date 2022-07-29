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ЄС привітав призначення керівника САП

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 08:42

Європейський союз привітав призначення обраного за конкурсом нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, зазначивши, що попри війну Україна продовжує зусилля у сфері реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Попри агресію Росії, що триває, Україна продовжує зусилля у сфері реформ. ЄС вітає призначення Олександра Клименка головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Незалежні й потужні антикорупційні інституції є ключовими у боротьбі України з корупцією на шляху до ЄС" - написав у Twitter речник ЄС Пітер Стано.

Раніше призначення Олександра Клименка привітали  посли G7, а також окремо посли США, Британії та ЄС.

Керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що призначенням глави САП Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України. Раніше він називав це "технічно найпростішою" з рекомендацій ЄС.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс на посаду керівника НАБУ.

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Теми: Антикорупційна прокуратура
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