ЄС привітав призначення керівника САП

Європейський союз привітав призначення обраного за конкурсом нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, зазначивши, що попри війну Україна продовжує зусилля у сфері реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Попри агресію Росії, що триває, Україна продовжує зусилля у сфері реформ. ЄС вітає призначення Олександра Клименка головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Незалежні й потужні антикорупційні інституції є ключовими у боротьбі України з корупцією на шляху до ЄС" - написав у Twitter речник ЄС Пітер Стано.

Раніше призначення Олександра Клименка привітали посли G7, а також окремо посли США, Британії та ЄС.

Керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що призначенням глави САП Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України. Раніше він називав це "технічно найпростішою" з рекомендацій ЄС.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс на посаду керівника НАБУ.