ЄС привітав призначення керівника САП
Європейський союз привітав призначення обраного за конкурсом нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, зазначивши, що попри війну Україна продовжує зусилля у сфері реформ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Попри агресію Росії, що триває, Україна продовжує зусилля у сфері реформ. ЄС вітає призначення Олександра Клименка головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Незалежні й потужні антикорупційні інституції є ключовими у боротьбі України з корупцією на шляху до ЄС" - написав у Twitter речник ЄС Пітер Стано.
Раніше призначення Олександра Клименка привітали посли G7, а також окремо посли США, Британії та ЄС.
Керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що призначенням глави САП Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України. Раніше він називав це "технічно найпростішою" з рекомендацій ЄС.
Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс на посаду керівника НАБУ.