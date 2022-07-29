Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС приветствовал назначение руководителя САП

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 08:42

Европейский союз приветствовал назначение избранного по конкурсу нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, отметив, что, несмотря на войну, Украина продолжает усилия в сфере реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Несмотря на продолжающуюся агрессию России, Украина продолжает усилия в сфере реформ. ЕС приветствует назначение Александра Клименко главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Независимые и мощные антикоррупционные институты являются ключевыми в борьбе Украины с коррупцией на пути в ЕС", - написал в Twitter представитель ЕС Питер Стано.

Ранее назначение Александра Клименко приветствовали послы G7, а также отдельно послы США, Британии и ЕС.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что назначением главы САП Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии, привязанную к кандидатскому статусу Украины. Ранее он называл её "технически самой простой" из рекомендаций ЕС.

Как известно, для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина должна была завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс на должность руководителя НАБУ.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Антикоррупционная прокуратура
Главное сегодня

фотоЗеленский представил нового командующего ССО

В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar

аудиоПерехваты СБУ: россияне сами устроили взрыв в колонии Еленовки

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72

Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно

Рада постановила, что родственников погибших на войне с Россией не будут призывать во время мобилизации

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
Послы G7 приветствовали назначение нового руководителя САП
Возобновить "боеспособность" САП в тылу: ключевое для антикоррупционного прокурора Клименко
Комиссия ждет ответа от Офиса Генпрокурора, что Клименко может возглавить САП
Последние новости
19:02
Партизаны в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили россияне – советник мэра
18:56
фотоЗеленский представил нового командующего ССО
18:55
Могут ли мужчины с двойным гражданством уехать из Украины – объясняет ГПСУ
18:35
ВСУ обезвредили разведгруппу РФ на Славянском направлении – сводка Генштаба
18:22
Часы Гитлера продали на аукционе за $1,1 млн, еврейские организации раскритиковали торги
18:19
Будь смел, как Буча: "Антонов" присвоил своим самолетам имена украинских городов-героев
18:15
Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области
18:04
Церковь в Кропивницком обвиняют в отказе приютить детей в укрытии во время тревоги
18:04
Программа "5-7-9": банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов
17:58
Теракт в Еленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина – разведка
Все новости...