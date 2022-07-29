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ЕС приветствовал назначение руководителя САП

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 08:42

Европейский союз приветствовал назначение избранного по конкурсу нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, отметив, что, несмотря на войну, Украина продолжает усилия в сфере реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Несмотря на продолжающуюся агрессию России, Украина продолжает усилия в сфере реформ. ЕС приветствует назначение Александра Клименко главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Независимые и мощные антикоррупционные институты являются ключевыми в борьбе Украины с коррупцией на пути в ЕС", - написал в Twitter представитель ЕС Питер Стано.

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Ранее назначение Александра Клименко приветствовали послы G7, а также отдельно послы США, Британии и ЕС.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что назначением главы САП Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии, привязанную к кандидатскому статусу Украины. Ранее он называл её "технически самой простой" из рекомендаций ЕС.

Как известно, для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина должна была завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс на должность руководителя НАБУ.

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Темы: Антикоррупционная прокуратура
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