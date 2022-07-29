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ЗСУ висадили у повітря російські склади в Іловайську та Брилівці – СтратКом

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 липня 2022, 08:47
ЗСУ висадили у повітря російські склади в Іловайську та Брилівці – СтратКом
скріншот

Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

Джерело: СтратКом

Деталі: За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.

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Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.

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Теми: Збройні силиобстрілДонецька областьХерсонська область
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