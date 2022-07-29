ЗСУ висадили у повітря російські склади в Іловайську та Брилівці – СтратКом
П'ятниця, 29 липня 2022, 08:47
Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.
Джерело: СтратКом
Деталі: За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.
Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.
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