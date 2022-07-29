ВСУ подняли в воздух российские склады в Иловайске и Бриловке - Стратком

Вооруженные силы попали в склады боеприпасов оккупационных войск в оккупированных Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций.

Источник: СтратКом

Детали: По данным официального ведомства Вооруженных сил, в Иловайске "подавляющее большинство" россиян погибли, а склад БК сгорел дотла.

Перед Иловайском украинские военные, сообщают в Управлении стратегических коммуникаций, попали в склад в Бриловке.