Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США перекинули до Польщі групу винищувачів F-22 Raptor

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 09:07

Шість американських винищувачів F-22 Raptor були перекинуті до Польщі в рамках місії НАТО "повітряного прикриття".

Про це повідомило в середу командування ВПС США в Європі та Африці, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Defence24.pl.

"Новітні винищувачі ВПС, F-22 Raptor, приземлилися на базі RAF Lakenheath в Англії на шляху до 32-ї тактичної авіабази в Лаську, Польща, для підтримки місії НАТО з повітряного захисту в Європі", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Як додається, місія об’єднує підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони союзників під командуванням НАТО та має на меті створити "майже безперебійний щит від Балтійського до Чорного моря". Це один із наслідків нещодавнього саміту НАТО в Мадриді.

Літаки будуть розміщені на авіабазі в Лаську. Це вперше в історії винищувачі F-22 передані під командування НАТО для захисту повітряного простору на європейських теренах.

Відправлені літаки належать до 90-ї винищувальної ескадрильї, що базується на базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

ВІДЕО ДНЯ

F-22 Raptor вважається першим літаком п'ятого покоління в американській авіації. Він здатен виконувати місії "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Наприкінці червня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

Як повідомлялося, на початку липня на військово-морську базу Емарі, що на півночі Естонії, прибули американські сучасні винищувачі F-35 у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Останні новини
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
Усі новини...
Реклама: