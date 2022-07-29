США перекинули до Польщі групу винищувачів F-22 Raptor

Шість американських винищувачів F-22 Raptor були перекинуті до Польщі в рамках місії НАТО "повітряного прикриття".

Про це повідомило в середу командування ВПС США в Європі та Африці, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Defence24.pl.

"Новітні винищувачі ВПС, F-22 Raptor, приземлилися на базі RAF Lakenheath в Англії на шляху до 32-ї тактичної авіабази в Лаську, Польща, для підтримки місії НАТО з повітряного захисту в Європі", - йдеться в повідомленні.

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Як додається, місія об’єднує підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони союзників під командуванням НАТО та має на меті створити "майже безперебійний щит від Балтійського до Чорного моря". Це один із наслідків нещодавнього саміту НАТО в Мадриді.

Літаки будуть розміщені на авіабазі в Лаську. Це вперше в історії винищувачі F-22 передані під командування НАТО для захисту повітряного простору на європейських теренах.

Відправлені літаки належать до 90-ї винищувальної ескадрильї, що базується на базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

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F-22 Raptor вважається першим літаком п'ятого покоління в американській авіації. Він здатен виконувати місії "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Наприкінці червня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

Як повідомлялося, на початку липня на військово-морську базу Емарі, що на півночі Естонії, прибули американські сучасні винищувачі F-35 у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу.