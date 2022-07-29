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США перебросили в Польшу группу истребителей F-22 Raptor

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 09:07

Шесть американских истребителей F-22 Raptor были переброшены в Польшу в рамках миссии НАТО "воздушного прикрытия".

Об этом сообщило в среду командование ВВС США в Европе и Африке, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Defence24.pl.

"Новейшие истребители ВВС, F-22 Raptor, приземлились на базе RAF Lakenheath в Англии на пути к 32-й тактической авиабазе в Ласке, Польша, для поддержки миссии НАТО по воздушной защите в Европе", - говорится в сообщении.

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Как добавляется, миссия объединяет подразделения противовоздушной и противоракетной обороны союзников под командованием НАТО и направлена ​​на создание "почти бесперебойного щита от Балтийского до Черного моря". Это одно из последствий недавнего саммита НАТО в Мадриде.

Самолеты будут размещены на авиабазе в Ласке. Это впервые в истории истребители F-22 переданы под командование НАТО для защиты воздушного пространства на европейских территориях.

Отправленные самолеты принадлежат к 90-й истребительной эскадрилье, базирующейся на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

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F-22 Raptor считается первым самолетом пятого поколения в американской авиации. Он способен выполнять миссии "воздух-воздух" и "воздух-земля".

В конце июня на полях саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о значительном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой.

Как сообщалось, в начале июля на военно-морскую базу Эмари на севере Эстонии прибыли американские современные истребители F-35 в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга.

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