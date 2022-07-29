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На Одещині підірвалося гідрографічне судно, обійшлося без жертв - ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 09:16
Фото ілюстративне, ОК "Південь" у facebook

В районі гирла Бистрого річки Дунай на Одещині на невідомому вибуховому пристрої підірвалося мале гідрографічне судно, обійшлося без жертв.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії".

Деталі: Силами екіпажу проведено заходи боротьби "за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

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Теми: війнаОдеська область
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