В Одесской области подорвалось гидрографическое судно, обошлось без жертв - ОК "Юг"
Пятница, 29 июля 2022, 09:16
В районе устья Быстрого реки Дунай в Одесской области на неизвестном взрывном устройстве подорвалось малое гидрографическое судно, обошлось без жертв.
Источник: ОК "Юг" в Facebook
Дословно: "Малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии".
Детали: Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе "за живучесть надводного судна". Осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет.
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