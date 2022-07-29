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В Одесской области подорвалось гидрографическое судно, обошлось без жертв - ОК "Юг"

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 09:16
Фото иллюстративное, ОК "Юг" в Facebook

В районе устья Быстрого реки Дунай в Одесской области на неизвестном взрывном устройстве подорвалось малое гидрографическое судно, обошлось без жертв.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии".

Детали: Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе "за живучесть надводного судна". Осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет.

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Темы: войнаОдесская область
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