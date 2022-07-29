ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів – Генштаб
П'ятниця, 29 липня 2022, 09:41
Збройні сили України за добу знищили 270 окупантів, з початку російської агресії було вбито 40 500 військових РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:
особового складу 40 500 (+270) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1749 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од,
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артилерійських систем – 900 (+6) од,
РСЗВ - 258 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків– 222 (+0) од,
гелікоптерів– 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,
спеціальної техніки - 77 (+2).