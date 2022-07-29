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ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 09:41
ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за добу знищили 270 окупантів, з початку російської агресії було вбито 40 500 військових РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому напрямку.

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Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:

особового складу 40 500 (+270) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1749 (+7) од,

ВІДЕО ДНЯ

бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од,

артилерійських систем – 900 (+6) од,

РСЗВ - 258 (+0) од,

засобів ППО - 117 (+0) од,

літаків– 222 (+0) од,

гелікоптерів– 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),

крилатих ракет - 174 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,

спеціальної техніки - 77 (+2).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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