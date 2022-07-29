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ВСУ уже уничтожили 40 500 оккупантов - Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 09:41
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 270 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 500 военных РФ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:

личного состава 40 500 (+270) человек ликвидировано,

танков ‒ 1749 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,

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артиллерийских систем – 900 (+6) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средств ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 222 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),

крылатых ракет – 174 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16) ед,

специальной техники – 77 (+2).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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