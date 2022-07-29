ВСУ уже уничтожили 40 500 оккупантов - Генштаб
Пятница, 29 июля 2022, 09:41
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 270 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 500 военных РФ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.
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Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:
личного состава 40 500 (+270) человек ликвидировано,
танков ‒ 1749 (+7) ед,
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боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,
артиллерийских систем – 900 (+6) ед,
РСЗО - 258 (+0) ед,
средств ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов – 222 (+0) ед,
вертолетов – 190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),
крылатых ракет – 174 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16) ед,
специальной техники – 77 (+2).