У Брянській області скаржаться на новий "обстріл", руйнувань та жертв немає
П'ятниця, 29 липня 2022, 10:28
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про нібито черговий обстріл "з боку ЗСУ", внаслідок яких немає ні жертв, ні руйнувань.
Джерело: Богомаз, якого цитує кремлівське видання РБК
Пряма мова Богомаза: "Вранці з боку ЗСУ здійснено обстріл населеного пункту Сачковичі у Климівському районі.
Пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих та руйнувань немає.
На місці працюють оперативні служби".
Деталі: ЗМІ оприлюднили відео "очевидців" як доказ "обстрілу".