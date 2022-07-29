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У Брянській області скаржаться на новий "обстріл", руйнувань та жертв немає

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 липня 2022, 10:28
скріншот

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про нібито черговий обстріл "з боку ЗСУ", внаслідок яких немає ні жертв, ні руйнувань.

Джерело: Богомаз, якого цитує кремлівське видання РБК

Пряма мова Богомаза: "Вранці з боку ЗСУ здійснено обстріл населеного пункту Сачковичі у Климівському районі.

Пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих та руйнувань немає.

На місці працюють оперативні служби".

Деталі: ЗМІ оприлюднили відео "очевидців" як доказ "обстрілу".

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Теми: Росіяпропагандавійнаобстріл
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