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У Брянській області скаржаться на новий "обстріл", руйнувань та жертв немає

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 липня 2022, 10:28
У Брянській області скаржаться на новий обстріл, руйнувань та жертв немає
скріншот

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про нібито черговий обстріл "з боку ЗСУ", внаслідок яких немає ні жертв, ні руйнувань.

Джерело: Богомаз, якого цитує кремлівське видання РБК

Пряма мова Богомаза: "Вранці з боку ЗСУ здійснено обстріл населеного пункту Сачковичі у Климівському районі.

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Пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих та руйнувань немає.

На місці працюють оперативні служби".

Деталі: ЗМІ оприлюднили відео "очевидців" як доказ "обстрілу".

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Теми: Росіяпропагандавійнаобстріл
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