В Брянской области жалуются на новый "обстрел", разрушений и жертв нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о якобы очередном обстреле "со стороны ВСУ", в результате которых нет ни жертв, ни разрушений.

Источник: Богомаз, которого цитирует кремлевское издание РБК

Прямая речь Богомаза: "Утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе.

Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет.

На месте работают оперативные службы".

Детали: СМИ обнародовали видео "очевидцев" как доказательство "обстрела".