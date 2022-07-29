В Брянской области жалуются на новый "обстрел", разрушений и жертв нет
Пятница, 29 июля 2022, 10:28
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о якобы очередном обстреле "со стороны ВСУ", в результате которых нет ни жертв, ни разрушений.
Источник: Богомаз, которого цитирует кремлевское издание РБК
Прямая речь Богомаза: "Утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе.
Реклама:
Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет.
На месте работают оперативные службы".
ВИДЕО ДНЯ
Детали: СМИ обнародовали видео "очевидцев" как доказательство "обстрела".