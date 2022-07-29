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В Брянской области жалуются на новый "обстрел", разрушений и жертв нет

Роман ПетренкоПятница, 29 июля 2022, 10:28
В Брянской области жалуются на новый обстрел, разрушений и жертв нет
скриншот

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о якобы очередном обстреле "со стороны ВСУ", в результате которых нет ни жертв, ни разрушений.

Источник: Богомаз, которого цитирует кремлевское издание РБК

Прямая речь Богомаза: "Утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе.

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Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет.

На месте работают оперативные службы".

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Детали: СМИ обнародовали видео "очевидцев" как доказательство "обстрела".

Темы: Росcияпропагандавойнаобстрел
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