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Наслідуючи Джонсона: Трасс пообіцяла бути найбільшим другом України

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 10:42
ЛІЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, яка претендує замінити прем’єр-міністра Бориса Джонсона, заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Трасс як міністр закордонних справ контролювала запровадження санкцій проти наближеного до президента Росії Владіміра Путіна кола осіб. Тепер вона заявила, що працюватиме з союзниками, аби надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги.

"Як прем’єр-міністр я буду найбільшим другом України - слідуючи стопам Бориса Джонсона - і буду повністю віддана тому, щоб Путін зазнав поразки в Україні та зазнав стратегічної поразки, і щоб Росія була обмежена в майбутньому", - заявила вона.

"Цей конфлікт перебуває на волосині, і зараз не час говорити про поступки та компроміси жахливому диктатору... Я кандидат, якому британський народ може довіряти щодо України, і якому вони можуть довірити захистити нашу свободу в вдома і за кордоном", - додала вона.

Трасс сказала, що коли виграє вибори лідера Консервативної партії, одразу ж зателефонує президентові України Володимиру Зеленському.

Ліз Трасс зійшлась у боротьбі з колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком, щоб стати новим прем’єр-міністром Британії.

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Вона лідирує в опитуваннях серед членів Консервативної партії, які остаточно вирішать, хто стане наступним прем'єр-міністром після тижнів голосування 5 вересня.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловив занепокоєння, що новий прем’єр-міністр Великої Британії може зменшити підтримку України на противагу Борису Джонсону.

Дивіться також відео, як Борис Джонсон поїхав до українських військових, яких тренують у Британії.

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Теми: Велика БританіяУкраїна
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