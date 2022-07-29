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Наследуя Джонсона: Трасс пообещала быть самым большим другом Украины

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 10:42
Наследуя Джонсона: Трасс пообещала быть самым большим другом Украины
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, претендующая заменить премьер-министра Бориса Джонсона, заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Трасс как министр иностранных дел контролировала введение санкций против приближенного к президенту России Владимира Путина круга лиц. Теперь она заявила, что будет работать с союзниками, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной помощи.

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"Как премьер-министр я буду крупнейшим другом Украины - следуя стопам Бориса Джонсона - и буду полностью отдана тому, чтобы Путин потерпел поражение в Украине и потерпел стратегическое поражение, и чтобы Россия была ограничена в будущем", - заявила она.

"Этот конфликт находится на волоске, и сейчас не время говорить об уступках и компромиссах ужасному диктатору... Я кандидат, которому британский народ может доверять в отношении Украины, и которому они могут доверить защитить нашу свободу дома и за рубежом", - добавила она. 

Трасс сказала, что когда выиграет выборы лидера Консервативной партии, сразу же позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Лиз Трасс сошлась в борьбе с бывшим министром финансов Риши Сунаком, чтобы стать новым премьер-министром Британии.

Она лидирует в опросах среди членов Консервативной партии, которые окончательно решат кто станет следующим премьер-министром после недель голосования 5 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины в противовес Борису Джонсону.

Смотрите также видео, как Борис Джонсон поехал к украинским военным, тренируемым в Британии.

Темы: ВеликобританияУкраина
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