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Посли G7 приїхали в Одесу: Росія має поважати "зернову угоду"

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 11:28
Фото: Melinda Simmons

Посли країн "Групи семи" в Україні приїхали до Одеси, заявляючи про важливість угоди про експорт української агропромислової продукції.

Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс, пише "Європейська правда".

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - написала Сіммонс у своєму Twitter.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООНЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

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Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

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Теми: G7Одесазерно
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