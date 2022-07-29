Послы G7 приехали в Одессу: Россия должна уважать "зерновое соглашение"

Послы стран "Группы семи" в Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции.

Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, пишет "Европейская правда".

"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, позволяющего вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать соглашение", - написала Симмонс в своем Twitter.

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My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon



🇬🇧 🇺🇦 🇹🇷 🇺🇳 🇫🇷 🇮🇹 🇩🇪 🇺🇸 🇨🇦 pic.twitter.com/B3jKISg44j — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022

Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

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Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.