Послы G7 приехали в Одессу: Россия должна уважать "зерновое соглашение"

Послы стран "Группы семи" в Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции.

Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, пишет "Европейская правда".

"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, позволяющего вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать соглашение", - написала Симмонс в своем Twitter.

My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon



🇬🇧 🇺🇦 🇹🇷 🇺🇳 🇫🇷 🇮🇹 🇩🇪 🇺🇸 🇨🇦 pic.twitter.com/B3jKISg44j