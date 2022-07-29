Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы G7 приехали в Одессу: Россия должна уважать "зерновое соглашение"

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 11:28
Фото: Melinda Simmons

Послы стран "Группы семи" в Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции.

Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, пишет "Европейская правда".

"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, позволяющего вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать соглашение", - написала Симмонс в своем Twitter.

Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

ВИДЕО ДНЯ

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: G7Одессазерно
Главное сегодня

Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Оленевку – совместное заявление

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный

фотоЗеленский представил нового командующего ССО

ВСУ обезвредили разведгруппу РФ на Славянском направлении – сводка Генштаба

В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72

Все новости...
G7
Послы G7 приветствовали назначение нового руководителя САП
Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
G7 собирается вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть
Последние новости
21:55
В МИД России изложили свою версию телефонного разговора Блинкена с Лавровым
21:48
Евродепутаты требуют собраться для обсуждения расистских заявлений Орбана
21:48
Убийство военнопленных в Оленовке: Зеленский провел совещание с защитниками
21:45
"Самым необычным местом для окопа было кладбище". История бойца ССО "Азов"
21:34
Германия могла уже войти в рецессию – это самая большая экономика Европы
21:31
В США выдвинули обвинение "антиглобалисту" из РФ из-за вмешательства в выборы
21:27
фотоПатрульные полицейские сфотографировались в позах Елены Зеленской с обложки Vogue
21:19
В одесских портах 10 судов уже готовы к отправке
21:09
В Красном Кресте говорят, что уже подали запрос на посещение Еленовки
20:48
Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Оленевку – совместное заявление
Все новости...