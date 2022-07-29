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Послы G7 приехали в Одессу: Россия должна уважать "зерновое соглашение"

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 11:28
Послы G7 приехали в Одессу: Россия должна уважать зерновое соглашение
Фото: Melinda Simmons

Послы стран "Группы семи" в Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции.

Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, пишет "Европейская правда".

"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, позволяющего вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать соглашение", - написала Симмонс в своем Twitter.

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Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

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Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Темы: G7Одессазерно
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