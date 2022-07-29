Окупанти заявили про загибель 53 українських полонених, в ГУР кажуть – стріляла Росія

Російська пропаганда вранці 29 липня заявила про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Джерела УП наголошують, що удару по українцях завдала Росія.

Джерело: росЗМІ, співрозмовники "Української правди" у розвідці та правоохоронних органах

Деталі: Пропагандисти заявляють, що нібито "ЗСУ прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові".

"РИА Новости" з посиланням на бойовиків пише, що кількість убитих зросла до 53, ще 75 отримали поранення

Росіяни пишуть, що ЗСУ вдарили по колонії, щоб убити полонених, які "почали свідчити". Про що саме "показання" – невідомо.

Джерела УП у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів.

Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар.

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Пряма мова: "Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому".