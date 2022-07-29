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Оккупанты заявили о гибели 53 украинских пленных, в ГУР говорят – стреляла Россия

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 11:50
скриншот с видеопропагандистов

Российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле по колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные.

Источник: росСМИ, собеседники "Украинской правды" в разведке и правоохранительных органах

Детали: Пропагандисты заявляют, что якобы "ВСУ прицельно били по баракам, где содержатся пленные украинские военные".

Россияне пишут, что ВСУ ударили по колонии, чтобы убить пленных, которые "начали давать показания". О чем именно "показания" - неизвестно.

"РИА Новости" со ссылкой на боевиков пишет, что количество убитых возросло до 53, еще 75 получили ранения

Источники УП в разведке сообщили, что зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленевки. Атака была со стороны оккупантов.

Другой источник сообщил, что днями украинских пленных перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар. 

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Прямая речь: "Это был барак, в котором были бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до сегодняшнего обстрела, мы еще не могли понять, почему".

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Темы: Росcияпропагандавойнапленные
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